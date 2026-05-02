Rechazo en Antioquia a la Constituyente de Petro: Uribe, Paloma Valencia y Fajardo cuestionaron la iniciativa

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, realizado desde el Parque de las Luces en Medellín el Día del Trabajo, generó reacciones inmediatas de rechazo entre distintos sectores políticos de Antioquia. Durante su intervención, el mandatario planteó iniciar la recolección de firmas en la ciudad para impulsar el mecanismo. Sin embargo, la propuesta fue cuestionada por dirigentes regionales, quienes consideran que no responde a las necesidades actuales del país. Desde un acto público en el municipio de La Ceja, la candidata Paloma Valencia criticó la iniciativa y señaló una desconexión entre el Gobierno nacional y las problemáticas reales de las comunidades.

“A Petro hay que decirle que nos muestre un solo problema de Colombia que se solucione escribiendo en un papel. Esta es una muestra más de la incapacidad de gobernar de Petro, porque cree que los problemas son teorías, que hay que escribirlas en un papel. Hay que ponerse las botas y trabajar para solucionar los problemas de los colombianos y no hablar tanta paja. De ninguna manera vamos a defender la Constitución del 91”, afirmó. También desde el oriente antioqueño, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su rechazo a la propuesta del jefe de Estado y cuestionó los objetivos de una eventual Constituyente. “Ahora quieren otra. ¿Para qué? Quieren otra para destruir la salud, completar la destrucción de la salud, para llevarse el ahorro de los trabajadores, para seguir profundizando las condiciones que facilitan a los grupos violentos. Hombre, la Constitución colombiana actual es una verdadera Constitución de Estado social de derecho”, sostuvo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sumó a las críticas y afirmó que el país no requiere una Asamblea Constituyente, sino un cambio en la dirección del Gobierno nacional. “Colombia no necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que Colombia necesita es un nuevo Gobierno nacional que no se dedique a la corrupción, que no odie a las regiones, que se dedique a gobernar y no a odiar”, señaló. Por su parte, el concejal de Medellín Andrés Tobón cuestionó la presencia del presidente en la ciudad durante la jornada del 1 de mayo y lo acusó de hacer política desde la tarima. “Petro solamente viene a Medellín, Antioquia, a armar desorden. No quiere meter plata, evidentemente, para ningún proyecto importante que cambie la vida de la gente”, manifestó.

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