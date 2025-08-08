Este domingo son las pruebas Saber 11: tenga en cuenta estas recomendaciones para presentar el examen

Las pruebas Saber, o conocidas como Icfes, se realizarán este domingo, 10 de agosto, en 561 municipios del territorio nacional, así lo informó el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.
Desde las 7 de la mañana, 640 mil estudiantes estarán presentando las Saber 11, las pruebas pre Saber y el examen de validación del bachillerato académico. La jornada se llevará a cabo en dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde.
Para el desarrollo de la prueba, la entidad adscrita al Ministerio de Educación compartió, a través de un comunicado, un conjunto de recomendaciones que se deben tener en cuenta por parte de los evaluados.