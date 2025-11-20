Estados Unidos y Canadá ofrecen 2 millones de dólares de recompensa por responsables en crimen de colombo-canadiense en Medellín

Las autoridades de Estados Unidos y Canadá tomaron cartas en el asunto del asesinato del colombo-canadiense Jonathan Christopher Acevedo García, un testigo clave del FBI, y para dar con el paradero de los autores materiales de este crimen ofrecieron una recompensa de hasta 2 millones de dólares (7.420 millones de pesos) por quienes den información para poderlos ubicar y proceder con su captura y judicialización.
Incluso difundieron un cartel en el que se ven los rastros de dos de ellos, mientras que se muestran las placas y las características del tercer implicado en estos hechos, de acuerdo con los análisis de los videos de seguridad tras el asesinato de este extranjero, quien estaba entregando información clave sobre una estructura criminal transnacional que delinquía en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.
La muerte de este hombre de 42 años ocurrió sobre las 2:30 de la tarde del pasado 31 de enero, cuando Acevedo García se encontraba comiendo dentro del restaurante Mi Arepa, en este centro comercial ubicado en la vía Las Palmas, de Medellín, y un hombre se le acercó y le disparó en múltiples oportunidades, provocándole la muerte.