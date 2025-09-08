Ofrecen $25 millones de recompensa por ladrones de Rolex en Provenza

La Alcaldía de Medellín ofreció una recompensa por los responsables del hurto de un lujoso reloj en uno de los sectores más visitados de El Poblado.

Según indicó la entidad, en el sector de Provenza se registró un hurto en el que delincuentes despojaron a una persona de un lujoso reloj de la marca Rolex. Desde su cuenta en la red social X, el alcalde Federico Gutiérrez compartió las imágenes de los presuntos delincuentes y señaló que se ofrece una recompensa de $25 millones por cada uno de ellos.

Lea también: Alerta en la Loma de los Bernal, Medellín, por hurtos a apartamentos con llaves maestras “Uno de ellos fue el que marcó a la víctima y el otro ejecutó el hurto”, detalló el mandatario, quien también comentó que ya avanzan los trabajos de búsqueda con la Policía para dar con los responsables.

Según los videos difundidos en redes sociales, tres hombres se encontraron partiendo en un establecimiento de esta zona de El Poblado en la tarde del pasado 6 de septiembre hasta que son amenazados por un hombre que al parecer porta un arma de fuego. El sujeto se abalanza sobre uno de los comensales, del que se presume ser un empresario extranjero, y obliga a entregar el reloj, al parecer tasado en cerca de $16.000 dólares.