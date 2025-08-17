Ofrecen recompensa de $500 millones por alias David o Mi Pez, autor del atentado a Julio César Triana

El Gobierno nacional anunció una recompensa de hasta $500 millones por información que permita ubicar a Alex Vitonco Andela, alias David o Mi Pez, señalado como autor del atentado contra el representante a la Cámara Julio César Triana, ocurrido el pasado miércoles en La Plata, Huila.
El anuncio se hizo tras un consejo de seguridad en La Plata, encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar y policial, además de autoridades locales. En la jornada se activaron recompensas por varios jefes de estructuras criminales que operan en la región, entre ellos ‘Mordisco’, por quien se ofrecen hasta $4.450 millones, y ‘El Viejo’ y ‘Carla’, con incentivos de $50 millones.