Aumentan a $50 millones la recompensa por información sobre la niña de 10 años desaparecida en Cajicá, Cundinamarca

La desaparición de Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con diagnóstico de síndrome de Down, mantiene en vilo a la comunidad de Cajicá desde la mañana del martes 12 de agosto.
La menor fue vista por última vez alrededor de las 10:30 a.m. en inmediaciones de su colegio, según las imágenes de cámaras de seguridad que la registraron caminando hacia una zona de arbustos próxima a una reja que colinda con el río Frío. Desde ese momento no se ha vuelto a tener rastro de ella.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, anunciaron este jueves el incremento de la recompensa de $20 a $50 millones para quien entregue información que permita dar con su paradero.