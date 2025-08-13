Gobernación de Antioquia ofrece recompensa por alias Guaricho de disidencias Farc y alias Joao del Clan del Golfo

Tras un Consejo de Seguridad en la zona de Mesetas, Nordeste antioqueño, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció una recompensa de $100 y $50 millones respectivamente por dos de los más peligrosos criminales de la región, alias Guaricho, de las disidencias Farc, y alias Joao, del Clan del Golfo.
“Quiero ofrecer una recompensa de hasta $100 millones por alias Guaricho del Frente 36 de disidencias Farc y hasta $50 millones por alias Joao, cabecilla de la estructura criminal del Clan del Golfo que delinque aquí”, señaló Rendón Cardona, quien además pidió a las autoridades identificar quién está al mando del grupo Los Libertadores, que delinque en esa zona.