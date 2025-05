Las policías que enfrentaron en pijama ataque al Clan del Golfo en Remedios fueron condecoradas y trasladadas de estación

Pero ante la alta exposición que tuvieron luego de esta situación, obligó a que la Policía Antioquia ordenara su traslado a otras estaciones policiales, porque la prioridad de la institución es garantizarles su seguridad, principalmente ante la oleada violenta de este grupo criminal que en Antioquia ha dejado a ocho uniformados y un civil muertos y a 32 personas lesionadas desde el pasado 15 de abril.

“Estas dos valerosas mujeres y este valeroso heroico policial ya fueron extraídos del municipio. Se encuentran acá con nosotros y ya las disposiciones que se tomaron son destinaciones, ubicaciones al lugar más seguro donde estos uniformados quieran”, expresó el comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico.

Ambas uniformadas recibieron la medalla Atanasio Girardot, una distinción reservada por la Gobernación de Antioquia para actos heroicos y de alto compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, reconocimiento que les entregó el gobernador Andrés Julián Rendón, no sin antes expresar, “¡Qué valor el de esas mujeres!”.

Yessica, de 20 años y de origen wayuu, apenas lleva dos meses en la Policía Nacional, aseguró que cuando se volvió viral, sintió temor por el riesgo al que se había visto expuesta, pero que eso en su momento no le importó porque su prioridad siempre fue la de apoyar a sus compañeros.

“Siempre te toca enfrentar con valentía, no dejarnos de esos delincuentes en ningún momento. Recién había soltado turno, pasé a descansar y escuchamos la explosión. Automáticamente pensamos que habían ingresado a la estación, pero eran que habían abatido a unos compañeros. No, en ese momento no sentí miedo. Me preocupé por la vida de mis compañeros nada más”, expresó la uniformada.