Reconstrucción de las zonas afectadas por terremoto necesitará casi seis años

Reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto le costará al país hasta 2,16% del PIB y podría tomar cinco o seis años, según nuevas estimaciones del Gobierno. El cálculo surge de comparar los hasta $40 billones que estudian en el Departamento Nacional de Planeación, DNP, si se tiene en cuenta que la economía colombiana alcanzó los $1.852,7 billones el año pasado. Eso equivale a más de dos reformas tributarias, si se toma como referencia la última aprobada, cuando el articulado buscaba $19 billones bajo el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

La cifra del DNP se suma (y supera) a las que ya estaban sobre la mesa: los $30 billones que había mencionado el presidente Abelardo de la Espriella y el rango de $12 a $26 billones calculado por Asocapitales. Con datos al 18 de agosto, el sismo de magnitud 7,4 dejó 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas. El balance nacional creció a 15 departamentos y 472 municipios afectados, con 123.789 familias y 292.043 personas afectadas. En vivienda, el reporte contabiliza 29.554 viviendas destruidas y 134.342 averiadas, además de 267 edificios colapsados y 5.808 averiados en todo el país. El impacto sigue concentrado en cinco capitales en alerta roja (Cali, Manizales, Pereira, Armenia y Quibdó), que agrupan cerca del 75% de las víctimas fatales. El director del DNP, Julián Buitrago, explicó que su experiencia en la reconstrucción del Eje Cafetero de 1999 lo lleva a proyectar un plazo mayor al de esa época. “El Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, Forec, fue un instrumento que más o menos logró la reconstrucción entre dos y tres años. Yo creo que hoy el daño es mucho mayor: si ustedes van a Pereira, van a ver que prácticamente todo el centro de la ciudad quedó destruido. Eso no solo implica la reconstrucción, sino repensar la ciudad, porque hay partes que definitivamente no pueden volver a ser construidas. Yo creo que podemos estar unos cinco o seis años”, dijo. El funcionario precisó que solo en Pereira, donde dijo tener la información más fresca, los recursos rondarían entre $10 y $12 billones, “y en una amplia podíamos estar hablando de $30 billones e incluso un poco más”. Buitrago insistió en que el Gobierno no podrá asumir la reconstrucción en solitario. “No creo que tengamos el espacio fiscal para hacer todas estas inversiones, por eso el concurso tiene que ser con el sector privado y con los entes territoriales, e inclusive mirar cómo destinamos parte de los recursos de regalías a esa reconstrucción (...) pero sí va a estar en unas cifras cercanas a los $40 billones”, agregó.

Costos por infraestructura

En vivienda e infraestructura, un informe preliminar de Asocapitales con corte al cierre de la semana pasada contabilizó, solo en las cinco capitales críticas, 2.965 viviendas colapsadas y 6.998 averiadas, además de 311 estructuras no residenciales colapsadas y 11.450 averiadas, 328 instituciones educativas y nueve centros de salud afectados. Valorando esos inventarios a costos unitarios de referencia, Asocapitales estima un daño físico directo mínimo de $2 billones, cifra que crecerá a medida que avance el levantamiento de necesidades. Ese monto, advierte Asocapitales, no equivale al costo total de la reconstrucción. Para ese cálculo, el gremio tomó como referencia el terremoto del Eje Cafetero, cuya reconstrucción representó 1,14% del PIB de 1998, lo que aplicado al PIB de 2025 arroja un escenario de entre $12 y $26 billones. Andrés Santamaría, presidente de Asocapitales, dijo que el monto anunciado por el jefe de Estado ya era consistente con esa magnitud: “La cifra de cerca de $30 billones planteada por el Presidente es consistente con el orden de magnitud que hoy puede tener la reconstrucción. La cifra definitiva deberá salir del levantamiento completo de daños, pérdidas y necesidades, sector por sector y territorio por territorio”. Santamaría insistió en que el reto no se limita a reponer edificaciones: “Más que reconstruir edificaciones, tendremos que reconstruir ciudades: vivienda, infraestructura, servicios públicos, actividad económica y tejido social, con una visión territorial y de largo plazo”.

El sector financiero también hizo sus propios cálculos antes del anuncio del DNP. David Cubides, jefe de investigaciones económicas del Banco de Occidente, había estimado el costo total entre $25 y $30 billones. César Pabón, head de investigaciones económicas de Corficolombiana, señaló que “históricamente los terremotos tienen un costo entre un punto del PIB y dos puntos del PIB”, y advirtió que a esa cuenta podrían sumarse costos indirectos conforme avance el diagnóstico de daños. Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, dijo que el modelo Pager, del Servicio Geológico de Estados Unidos, arroja un estimado cercano a US$10.000 millones para un sismo de esta magnitud, y recordó que la reconstrucción del Eje Cafetero costó 1,6% del PIB, financiada en 60% con presupuesto nacional y 40% con créditos multilaterales.

Las necesidades de acero

La reconstrucción de vivienda también presiona a la industria siderúrgica. Daniel Rey Suárez, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Productores de Acero de la Andi, explicó que el proceso podría exigir 50% adicional a la producción actual del sector, hoy en 1,6 millones de toneladas al año, frente a una capacidad instalada de hasta 2,6 millones. Movilizar ese volumen podría representar entre $7 billones y $7,5 billones en un ejercicio anualizado. Asocapitales además advirtió que la mayor incertidumbre del ejercicio sigue siendo Armenia, cuyas 10.165 estructuras averiadas en revisión explican hasta 31% del daño físico calculado por el gremio.

Las alertas por necesidades que emitió la Alcaldía de Cali

La reconstrucción de Cali costaría cerca de $10 billones, según el cálculo que citó el alcalde Alejandro Eder: “$10 billones de dónde los vamos a sacar?”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En el PMU con el presidente Abelardo de la Espriella, tras un balance de 111 fallecidos y 1.416 heridos, el mandatario escaló al Gobierno nacional cinco peticiones: facultades presupuestales extraordinarias, reorientar $350.000 millones de estampillas, usar los $2 billones de la deuda de Emcali con la Nación, congelar arriendos y facultar auxilios de arrendamiento para familias damnificadas. Bloque de preguntas y respuestas