x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El café colombiano vive su mejor momento: producción alcanzó su punto más alto en 30 años

Con más de 2 millones de sacos adicionales frente al año anterior, el país logró la mayor cosecha en tres décadas. El consumo interno también mostró un crecimiento del 3%.

  • En el evento, la Federación Nacional de Cafeteros destacó el impacto de la renovación responsable, la asistencia técnica profesional y una condición climática que acompañó el proceso productivo. FOTO: Camilo Suárez
    En el evento, la Federación Nacional de Cafeteros destacó el impacto de la renovación responsable, la asistencia técnica profesional y una condición climática que acompañó el proceso productivo. FOTO: Camilo Suárez
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 26 minutos
bookmark

Colombia tuvo su mejor año cafetero en tres décadas. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el país produjo 14,8 millones de sacos de 60 kilos, un 17% más que en el periodo anterior.

El anuncio fue hecho en Medellín por el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, ante más de mil caficultores antioqueños. Destacó que Colombia superó en más de 2 millones de sacos la producción del año pasado, alcanzando así el mejor resultado en 30 años.

“Este resultado ratifica la confiabilidad del origen Colombia en el mundo del café: un parque cafetero saludable que refleja el trabajo disciplinado de nuestros productores, el impacto de la renovación responsable, la asistencia técnica profesional y la fortuna de una condición climática que acompañó el proceso productivo”, comentó Bahamón.

Entérese: Federación de Cafeteros alerta que café barato de Brasil inunda a Colombia, ¿cuáles son las consecuencias?

Las cifras también son alentadoras al mirar el año corrido, con un crecimiento del 10%. En el caso de septiembre, la producción aumentó un 7% frente al mismo mes del año anterior.

Exportaciones y consumo interno al alza

En cuanto a las exportaciones, estas totalizaron 13,3 millones de sacos, un aumento del 12%, impulsadas por la gestión comercial de la Federación (+19%) y el dinamismo de otros exportadores (+11%).

Por su parte, el consumo interno mostró un avance del 3%, con 2,25 millones de sacos, reflejo del dinamismo del sector.

Vea también: Meterán policías encubiertos en cafetales para cuidar cosecha en el Suroeste: homicidios crecen 82% en cinco municipios

De acuerdo con Bahamón, con estos resultados inicia el ciclo cafetero 2025/26, que —debido a la respuesta fisiológica natural del cafeto y a las lluvias intensas del primer semestre— se proyecta como un año de menor producción.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida