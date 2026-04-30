¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Los récords “imposibles” que el deporte logró derribar

El deporte siempre ha sido territorio de lo extraordinario, pero también de lo impensable. Durante décadas, ciertas marcas fueron catalogadas como “imposibles”, límites fisiológicos o estadísticos que parecían fuera del alcance humano. Sin embargo, la historia ha demostrado una y otra vez que esas barreras están hechas para romperse.
El más reciente ejemplo lo protagonizó el keniano Sabastian Sawe, quien sorprendió al mundo al bajar de las dos horas en la maratón con un tiempo de 1:59:30, corriendo a un promedio de 21,18 km/h. Durante años, expertos consideraron que completar los 42,195 kilómetros en menos de dos horas era fisiológicamente imposible. Sawe no solo lo logró, sino que reescribió los límites del rendimiento humano.