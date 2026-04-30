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¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Los récords “imposibles” que el deporte logró derribar

El deporte vive de desafiar límites. Lo que ayer parecía imposible, hoy es historia. Desde la maratón por debajo de las dos horas hasta récords que aún resisten, estas marcas redefinen hasta dónde puede llegar el ser humano.

  • Sabastian Sawe, Usain Bolt y Lionel Messi, entre los deportistas que batieron récords “imposibles”. FOTOS GETTY
    Sabastian Sawe, Usain Bolt y Lionel Messi, entre los deportistas que batieron récords “imposibles”. FOTOS GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 5 minutos
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El deporte siempre ha sido territorio de lo extraordinario, pero también de lo impensable. Durante décadas, ciertas marcas fueron catalogadas como “imposibles”, límites fisiológicos o estadísticos que parecían fuera del alcance humano. Sin embargo, la historia ha demostrado una y otra vez que esas barreras están hechas para romperse.

El más reciente ejemplo lo protagonizó el keniano Sabastian Sawe, quien sorprendió al mundo al bajar de las dos horas en la maratón con un tiempo de 1:59:30, corriendo a un promedio de 21,18 km/h. Durante años, expertos consideraron que completar los 42,195 kilómetros en menos de dos horas era fisiológicamente imposible. Sawe no solo lo logró, sino que reescribió los límites del rendimiento humano.

A partir de este hito, vale la pena repasar otros récords que alguna vez parecieron inalcanzables, y que hoy siguen asombrando.

Dominio absoluto en distintas disciplinas

En el fútbol, el argentino Lionel Messi firmó una de las temporadas más extraordinarias de la historia al marcar 91 goles en 2012. Superó así el histórico registro de Gerd Müller, estableciendo una cifra que exige una regularidad y eficacia prácticamente irrepetibles a lo largo de un año completo.

En la natación, el estadounidense Michael Phelps elevó el estándar olímpico a niveles casi inalcanzables. Entre 2004 y 2016 acumuló 28 medallas, de las cuales 23 fueron de oro, consolidando una hegemonía sin precedentes en el deporte.

Noches históricas y hazañas irrepetibles

El baloncesto también tiene su propio mito. El 2 de marzo de 1962, Wilt Chamberlain anotó 100 puntos en un solo partido de la NBA. En una era actual marcada por sistemas defensivos complejos y rotaciones constantes, esa cifra parece más lejana que nunca.

En el béisbol, Joe DiMaggio logró una racha de 56 partidos consecutivos bateando hit en 1941, un récord que ha resistido más de ocho décadas sin que nadie se acerque seriamente.

Velocidad, resistencia y límites humanos

En el atletismo, pocos registros generan tanta admiración como el de Usain Bolt, quien detuvo el cronómetro en 9.58 segundos en los 100 metros planos durante el Mundial de Berlín 2009. Su marca sigue siendo el estándar máximo de velocidad humana.

En los 400 metros femeninos, la alemana Marita Koch registró un tiempo de 47.60 segundos en 1985. Décadas después, su récord continúa intacto, resistiendo avances en entrenamiento, nutrición y tecnología.

El 30 de agosto de 1991 quedó grabado en la historia del atletismo. Durante el Mundial de Tokio, el récord de salto largo —los 8,91 metros de Bob Beamon establecidos en 1968— fue superado dos veces en menos de una hora.

Primero, Carl Lewis alcanzó los 8,93 metros, desatando la euforia. Pero poco después apareció Mike Powell, quien con un salto de 8,95 metros estableció un récord que aún perdura.

Récords que siguen desafiando el tiempo

El fútbol también conserva marcas casi intocables. En el Mundial de Suecia 1958, el francés Just Fontaine anotó 13 goles en un solo torneo, un récord que nadie ha logrado superar hasta hoy.

Otros grandes goleadores como Gerd Müller (10 goles en 1970) y Ronaldo Nazário (8 en 2002) se acercaron, pero quedaron lejos de esa cifra histórica.

El deporte: donde lo imposible es temporal

Todos estos registros tienen algo en común: en su momento parecían imposibles. Algunos fueron superados, otros permanecen intactos, pero todos reflejan la constante evolución del deporte.

La combinación de talento, preparación, ciencia y tecnología ha permitido ampliar los límites humanos, y lo que hoy parece inalcanzable podría ser la próxima barrera en caer.

Porque en el deporte, como acaba de demostrar Sabastian Sawe, lo imposible no es más que una marca esperando ser superada.

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