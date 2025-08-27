x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Así fue el recorrido del vehículo que arrolló al hincha Sergio Blanco durante desmanes en el Movistar Arena de Bogotá

El joven fue la única víctima mortal de los hechos de violencia ocurridos el pasado 6 de agosto antes del concierto de la banda argentina Damas Gratis. Las autoridades rastrean dos camionetas, de iguales características, que hicieron la misma ruta.

  • Él era Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe que murió el pasado 6 de agosto a las afueras del Movistar Arena. FOTO: Tomada de redes sociales
Colprensa
hace 13 minutos
Las autoridades de Bogotá avanzan en la investigación de la muerte de Sergio Blanco, el hincha de Independiente Santa Fe que falleció el pasado 6 de agosto tras ser arrollado a las afueras del Movistar Arena en medio de los desmanes que se presentaron en ese escenario antes de que iniciara el concierto de la banda argentina Damas Gratis.

En contexto: Pelea de hinchas causó caos y dejó varios heridos en el Movistar Arena de Bogotá; investigan muerte de una persona

La Policía Judicial ha revisado más de 65 horas de grabaciones de cámaras de seguridad con el fin de esclarecer los hechos y dar con el responsable que conducía el vehículo que atropelló al joven que huía de la violencia en el Movistar Arena.

De acuerdo con las imágenes analizadas, el conductor implicado se movilizaba en una camioneta blanca de servicio público. El trayecto inició en la avenida Caracas con calle 53, continuó hacia el sector de Galerías, tomó la carrera 24, giró hacia el norte y se desplazó hasta el estadio El Campín. Finalmente, descendió por la calle 57 hasta llegar al Movistar Arena, lugar donde ocurrió el atropello.

La investigación reveló que en las grabaciones aparecen al menos dos camionetas con características similares, lo que ha dificultado la identificación precisa del vehículo. La hermana de la víctima confirmó que los recorridos son casi idénticos, por lo que los peritos trabajan en determinar cuál de las dos camionetas estuvo involucrada en el accidente.

Siga leyendo: “Muy parecido a lo de la Copa América”: vocalista de Damas Gratis contó su versión sobre los desmanes en el Movistar Arena

Ante la falta de claridad del serial y número de las placas, la familia de Sergio Blanco anunció una recompensa de cinco millones de pesos a quienes aporten información que permita identificar al conductor o la camioneta.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para entregar grabaciones adicionales o datos verificables que contribuyan a la investigación. Parte del material recopilado será enviado a Medellín, donde especialistas realizarán un análisis técnico para lograr precisar la placa y tipo de vehículo.

En paralelo, se programó una reunión en la Alcaldía Mayor de Bogotá con la presencia de la familia de la víctima, la Policía y la Secretaría de Movilidad, con el objetivo de consolidar las pistas y establecer responsabilidades.

Le puede interesar: La historia de Damas Gratis, la agrupación musical que tuvo que cancelar su presentación en Bogotá por disturbios

Los hinchas de Santa Fe han pedido justicia y celeridad en el caso, mientras la investigación avanza en busca de esclarecer lo ocurrido y capturar al responsable.

