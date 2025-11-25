x

Estas son las rutas y cierres viales para el Clásico El Colombiano, este domingo en el Oriente antioqueño

El evento que en 2025 cumple con su edición 52, cuenta con un componente social especial, ya que los fondos recaudados se usan para fortalecer los proyectos educativos.

    Todo está listo para la realización del Clásico El Colombiano, que se disputará este domingo en el Oriente Antioqueño. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
hace 35 minutos
Todo está listo para la realización del Clásico El Colombiano, este domingo en el Oriente antioqueño.

Las autoridades y los organizadores entregaron los mapas de las rutas que comprenden la competencia que, en 2025 llega a su edición 52.

Recordamos que el Clásico El Colombiano se disputará este 30 de noviembre y cuenta con los siguientes recorridos. En Gran Fondo será de 113 kilómetros con salida y llegada en El Retiro, pasando por La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral y Rionegro.

Mientras que la segunda ruta es de Medio Fondo, sobre una distancia de 63 kilómetros.

Hay que recordar que el Clásico El Colombiano cuenta con categorías para hombres y mujeres así: Open para corredores de 18 a 35 años, Master A (36 a 50 años), Master B (51 a 60 años) y Master C (61 años en adelante).

El evento, que en 2025 cumple con su edición 52, ya es tradicional en Antioquia y cuenta con un componente social especial, ya que los fondos recaudados se usan para fortalecer los proyectos educativos y sociales de entidades sin ánimo de lucro.

Estos son los recorridos del Clásico El Colombiano

InfogrÃ¡fico
Atentos a los cierres viales

