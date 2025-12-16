Nuevo tijeretazo al Presupuesto de la Nación 2025: MinHacienda recortará $2,3 billones

El Ministerio de Hacienda confirmó que al cierre del año se aplicará un recorte adicional de al menos $2,3 billones al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025. Este ajuste se suma al primer tijeretazo de $12 billones establecido en el Decreto de Aplazamiento, en un escenario en el que cerca del 92% del gasto público es inflexible.
Ese primer recorte fue anunciado por el entonces ministro de Hacienda, Diego Guevara, luego de que las comisiones económicas Terceras y Cuartas de Cámara y Senado no aprobaron el monto del Presupuesto General 2025 presentado por el Ejecutivo, que ascendía a $523 billones. De ese total, esos $12 billones estaban condicionados a la aprobación de la primera Ley de Financiamiento, que finalmente fue hundida en el Congreso.
Sin embargo, según el Gobierno, la medida actual va más allá de los efectos derivados de la no aprobación de la Ley de Financiamiento de 2025 y constituye un “esfuerzo adicional de consolidación fiscal”, orientado a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y a fortalecer la disciplina en el manejo del gasto.
“Dada la necesidad explícita de un ajuste estructural del gasto de mediano plazo, se han adelantado acciones interinstitucionales orientadas a la revisión de la eficiencia del gasto público. Estos ejercicios tienen como objetivo identificar espacios para realizar ajustes permanentes que mejoren la calidad del gasto, contribuyendo a una senda fiscal más sostenible”, indicó la cartera.