Así fue la puja por rectoría de U. del Atlántico que le ganaron los Char al Gobierno

Terminó el pulso por la Rectoría de la Universidad del Atlántico. No obstante, la elección del cargo tiene al Ministerio de Educación pidiendo aclaraciones, al Consejo Superior Universitario (encargado de la designación) dividido ya dos bandos políticos enfrentados. El rector elegido es Leyton Daniel Barrios Torres.
Barrios es abogado egresado de la Universidad del Atlántico, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho de la Universidad del Norte. También fue inspector de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Barranquilla, escribiente de la rama judicial, concejal de Barranquilla (2020-2023) y es actual secretario de Educación de ese departamento.