Consejo de Estado tiene listo fallo de Rectoría de U. Nacional; ¿cuándo se conocerá?

Este jueves 20 de noviembre se conocerá el fallo que decidirá el futuro de la Rectoría de la Universidad Nacional. Después de un año y medio de estudio, el Consejo de Estado entregará su decisión por una demanda de nulidad electoral contra el rector de esa institución Leopoldo Múnera.

El alto tribunal dictaminará si la designación del académico estuvo acorde a la ley y marcará el fin de una larga espera por las decisiones referentes a la designación de rector: un proceso en el que se eligieron dos rectores en tres meses.

Noticia en desarrollo...