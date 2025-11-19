x

Consejo de Estado tiene listo fallo de Rectoría de U. Nacional; ¿cuándo se conocerá?

El alto tribunal dirá si la elección de Múnera como rector de esa institución en junio de 2024 fue legal. Hay expectativa en la comunidad académica.

  • El actual rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, fue elegido en junio de 2024. FOTO CORTESÍA UNIVERSIDAD NACIONAL
Camilo Acosta Villada
Actualidad

hace 6 minutos
Este jueves 20 de noviembre se conocerá el fallo que decidirá el futuro de la Rectoría de la Universidad Nacional. Después de un año y medio de estudio, el Consejo de Estado entregará su decisión por una demanda de nulidad electoral contra el rector de esa institución Leopoldo Múnera.

El alto tribunal dictaminará si la designación del académico estuvo acorde a la ley y marcará el fin de una larga espera por las decisiones referentes a la designación de rector: un proceso en el que se eligieron dos rectores en tres meses.

Noticia en desarrollo...

