A recuperar el Río Medellín: Alcaldía lanza ambiciosa estrategia por $663.000 millones

La Alcaldía de Medellín presentó este martes una ambiciosa estrategia con la que se busca recuperar el río Medellín y sus quebradas, en una apuesta de ciudad de largo plazo.

En total, serán cerca de $663.000 millones aportados entre el Distrito y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de los cuales, cerca del 80% irán a atender 350 puntos críticos en 91 quebradas.

En cuanto al río, actualmente se están interviniendo 17 puntos críticos y se anunció que una vez terminados estos se intervendrán otros 10 más, para un total de 27.

Puede leer: “El agua que viene no cabe en el río Medellín”: experta propone construir drenajes paralelos

En las obras de las quebradas también se incluirán la recuperación y construcción de espacio público para el disfrute de las comunidades en sus barrios. La Alcaldía se comprometió a 40.000 nuevos metros cuadrados de espacio público.

“Lanzamos el proyecto “Mi Río, Mis Quebradas”, un programa histórico con una inversión de $663 mil millones para planear la ciudad desde su estructura hídrica: reducir riesgos, recuperar espacios y devolverle a la gente tranquilidad cuando llueva. Aquí no estamos hablando solo de obras hidráulicas. Estamos hablando de vida, de seguridad, de espacio público, de futuro”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

