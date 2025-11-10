Así fue como se recuperó el zorro perro que fue atropellado en Barbosa (Antioquia) hace dos meses

Dos meses después de que un zorro perro (Cerdocyon thous) fuera atropellado en una vía de Barbosa, desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá contaron cómo ha sido su exitosa recuperación.
Hay que recordar que en las vías de la región el atropellamiento de animales es, lamentablemente, una constante: desde enero de 2024 y agosto de 2025, la institución ha entendido 380 casos de distintas especies, y en muchos de ellos, como en el del zorro perro, los conductores se escapan y dejan a los animales moribundos en la vía.
Ante la presencia de un animal silvestre herido o en peligro, la comunidad puede comunicarse con la Línea de Emergencias de Fauna Silvestre 304 630 0090, disponible los siete días de la semana.