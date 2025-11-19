La red de amigos íntimos, negocios y favores de Verónica Alcocer en Suecia

A la historia de los cuestionamientos por supuestos sobrecostos en los aviones suecos que compró el Gobierno Petro, hay que agregarle un episodio que pone aún más los reflectores sobre lo que hay detrás del millonario negocio.

En días recientes se conoció una revelación del diario sueco Expressen en la que retrata con nombres y fotografías cómo la primera dama Verónica Alcocer vive una vida de lujos en ese país, se rodea de la clase alta escandinava, frecuenta los mejores hoteles y restaurantes.

Pero detrás hay una historia más amplia que no se reduce a su reciente estadía en octubre al Strand Hotel, en Nybrokajen, uno de los sectores más exclusivos de Estocolmo, como reveló ese medio.

La llegada de Alcocer a Europa oculta una red de diplomáticos y amigos íntimos que tienen cuestionamientos por favores y negocios bajo este Gobierno.

Según conoció EL COLOMBIANO por diversas fuentes cercanas al poder en Palacio, la primera vez que la primera dama aterrizó en Europa para alejarse de su marido, el presidente Petro, ocurrió a principios de julio del año pasado. Por esas fechas se conoció un video del jefe de Estado caminando de la mano por el centro histórico de Panamá junto a una mujer de vestido azul.

Las imágenes dieron para todo tipo de especulaciones, pero lo que estaba claro es que algo sucedía en el matrimonio presidencial. Alcocer, según las fuentes, fue alejándose poco a poco de la Casa de Nariño aunque dejó atornillados a varios miembros de su séquito como funcionarios, que según reveló La Silla Vacía le costaron al país más de $1.000 millones en poco más de un año.

Incluso, la primera dama, que dejó de asistir a eventos sociales o a liderar programas gubernamentales, vivía sola en un apartamento al norte de Bogotá y viajaba cada vez con más frecuencia a todo tipo de destinos con gastos de representación como si fuera diplomática. En nombre de Colombia, para citar solo un ejemplo reciente, asistió en abril de este año al funeral del papa Francisco en Roma.

En algunos de esos viajes coincidió con Petro. De hecho, antes de su periplo fuera de Bogotá, ambos hicieron una visita de Estado a Estocolmo en junio de 2024. Posaron vestidos de gala junto al rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y su esposa, la reina Silvia.

Desde ese momento se empezó a cocinar el negocio de los Gripen con los suecos. El mandatario, respondiendo a una investigación de este diario, dijo hace unos días en la red social X que él reabrió “las relaciones diplomáticas con la realeza sueca. Y la ciudadana europea Verónica Alcocer no gasta un peso del erario colombiano y tiene derechos y libertades en el espacio en que vive. La grosería de Trump contra ella le impide ver a sus hijas. Las fotos del periodista sueco son en verano, cuando no existía su inclusión injusta a la Lista Clinton que acabó con el derecho de mi familia reunirse. Por decisión de pareja nos separamos físicamente hace tiempo y de mi solo saldrá respeto a la madre de mis hijas”, señaló.

Pero, si Alcocer “no gasta un solo peso del erario”, como dice Petro, ¿de qué vive o cómo se mantiene en Europa? Hay algunas pistas.