Desde Medellín, red internacional se dedicaba a estafar con visas estadounidenses falsas y captó casi $2,5 millones de dólares

Hasta la capital antioqueña llegó el coletazo del megaoperativo de autoridades gringas que terminó con la captura de 19 personas en Estados Unidos, Centroamérica y Medellín vinculadas a los delitos de fraude de visas, crimen organizado, lavado de dinero y otros cargos relacionados.



Según detallaron la Policía y la Fiscalía colombianas, el operativo en el país se hizo en coordinación con las agencias gringas de seguridad HSI, USAID OIG, así como con autoridades de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador.





El esfuerzo conjunto, bautizado Operación Thunder, permitió desarticular una organización criminal transnacional dedicada a un esquema masivo que ofrecía trámites de visas estadounidenses fraudulentos y supuestos programas para laborar en ese país.



De acuerdo a las pesquisas judiciales. La estructura operaba con un alto nivel de suplantación institucional: acondicionaba oficinas con emblemas, logos y sellos falsificados de agencias de Estados Unidos y administraba más de 150 sitios web fraudulentos y 30 páginas de Facebook que simulaban ser portales oficiales con las cuales buscaban hacer pasar como verdaderos sus ardides. Lea también: Así operaba red que estafaba con criptomonedas desde Medellín y que tumbó más de $71.000 millones en tres países



También se detalló que desde estas plataformas, contactaban víctimas mediante redes sociales, llamadas y comunicaciones electrónicas, guiándolas a través de falsos procesos de aplicación de visas mediante “asesores”.



La investigación inició en El Salvador, donde se detectaron denuncias recurrentes de víctimas sobre trámites falsos para obtener visas estadounidenses. Posteriormente, se identificó que el mismo patrón delinquía en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador. Las solicitudes de asistencia judicial permitieron ubicar los principales enlaces en Medellín y ejecutar los allanamientos clave del caso.





Según la investigación trasnacional, desde 2021 la red habría recibido más de $2,5 millones de dólares de víctimas en al menos 15 países, con desfalcos que oscilan entre 50.000 y 90.000 dólares por afectado. Si bien las autoridades han entrevistado a 700 afectados, se tendría evidencia de que por lo menos fueron 7.000 los “tumbados” con estas falsas ofertas.





De acuerdo a la información divulgada por las autoridades de Estados Unidos, seis acusados fueron imputados el pasado 1 de octubre por una corte del Distrito Sur de Florida.



Entre ellos figuran el ciudadano Edwin Alberto Correa David, quien según la investigación supervisaba aproximadamente ocho oficinas de centros de llamadas en Medellín. También sería quien decidía qué sitios web fraudulentos utilizar, cuánto cobrar a las víctimas y qué beneficiarios de fondos en los Estados Unidos emplear como intermediarios.



En la reseña también aparece un hombre identificado como Andrés Giraldo Ospina, otro de los supuestos líderes en Medellín, que sería responsable de la creación de múltiples sitios web fraudulentos y proporcionar asistencia técnica a los centros de llamadas cuando los sitios web no funcionaban correctamente. Con el tiempo, también se habría hecho cargo de la dirección de un grupo adicional de centros de llamadas, además de aquellos supervisados por Correa.



También aparece Danna Pamela Porras Marin, que según la justicia gringa administraría otro centro de llamadas en Medellín y daba apoyo administrativo a otros centros. También habría diseñado los sitios web utilizados en el fraude. Le recomendamos: Capturados en Medellín por estafar abuelas por WhatsApp: se hacían pasar por familiares que necesitaban ayuda





Además, fue reseñado el ciudadano Esteban Robledo Correa, inicialmente intermediario en Estados Unidos, pero quien luego habría reclutado a otros intermediarios para recibir fondos de las víctimas y después transferirlos a otros destinos. Tras regresar a Colombia, ayudó a administrar centros de llamadas en Medellín. Robledo-Correa continúa prófugo.



Julián Giraldo-Ospina, hermano de Andrés, sería quien supervisaba a un grupo de intermediarios que lavaba dinero en el área de Sacramento, en el Estado de California, y trabajaba con su hermano en la dirección de un centro con sede en Medellín.



Las menciones la cierra Viviana Urrego-Rojas, quien coordinaría a varios intermediarios para recibir dinero de las víctimas y después enviaba los fondos de regreso a Colombia.



Durante la Operación Thunder se dieron tres capturas con fines de extradición en Medellín, así como otras 16 capturas transnacionales: seis en El Salvador, ocho en Ecuador y dos en Estados Unidos. En estas últimas cayeron Viviana y Julián Giraldo, en los estados de Texas y California. Además, se realizaron cinco allanamientos en los que se incautaron de documentos, dispositivos y sellos falsificados.



Los integrantes capturados serán extraditados a Estados Unidos y enfrentarán cargos por los delitos de fraude en visas, estafa, falsificación documental, concierto para delinquir y lavado de activos.