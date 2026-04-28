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Megaoperativo en el Centro de Medellín: revisaron a más de 1.200 personas e incautaron 95 armas blancas

La acción se centró en varios puntos estratégicos, como la Avenida de Greiff y los bajos del viaducto de Metro por la carrera Bolívar.

  • Las autoridades recorrieron varios puntos críticos en el Centro de Medellín para hacer controles. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Las autoridades recorrieron varios puntos críticos en el Centro de Medellín para hacer controles. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
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hace 1 hora
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Las autoridades realizaron este lunes una gran redada que se tomó varias de las zonas más críticas del centro de Medellín.

En medio del operativo, efectivos de la Policía y del Ejército verificaron los antecedentes de más de 1.200 personas y realizaron cientos de requisas, que dejaron un saldo de 95 armas blancas incautadas y la imposición de múltiples órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia o a las normas de tránsito.

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Según precisó la Secretaría de Movilidad de Medellín, la acción se centró en varios puntos estratégicos, como la Avenida de Greiff, los bajos del viaducto de Metro por la carrera Bolívar, el sector de Barbacoas, las inmediaciones de la iglesia de la Veracruz, Tejelo y Rojas Pinilla.

Todos estos puntos son algunos de los que más denuncias por microtráfico, consumo de estupefacientes y otras actividades ilegales concentran en la zona céntrica de Medellín.

De igual forma, varios locales comerciales que estarían incumpliendo con las normas fueron sancionados con la suspensión de sus actividades.

“Durante esta jornada se incautaron 95 armas blancas, se aplicaron medidas correctivas, se inmovilizaron motos y se realizó la suspensión de 11 establecimientos comerciales que estaban incumpliendo la ley”, expresó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien planteó que la operación hace parte de una ofensiva focalizada en el Centro y que ha permitido que en lo corrido de este año el hurto a personas se haya disminuido en un 25% y a establecimientos comerciales en un 63%.

Además de verificar los antecedentes de miles de personas y de efectuar requisas, en los controles también se reprendieron ocupaciones irregulares en el espacio público.

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Asimismo, las autoridades inmovilizaron vehículos que estarían transgrediendo las normas de tránsito.

En los operativos, también se identificó a varias personas señaladas de estar involucradas en prácticas delictivas, por lo que la Secretaría señaló haber dejado a disposición de otros entes dicha información, como parte de las investigaciones que avanzan para desmantelar las estructuras ilegales que operan en la zona.

“El Centro no es territorio de nadie. Aquí hay autoridad, control y una institucionalidad que actúa con contundencia. Cada operativo envía un mensaje directo a las estructuras criminales, en Medellín no hay espacio para la ilegalidad”, dijo el secretario Villa.

“Estamos cerrando el cerco contra la criminalidad con inteligencia, presencia y resultados. Aquí no hay tregua contra el delito. Vamos a seguir recuperando el territorio, protegiendo a los ciudadanos y devolviéndole la tranquilidad a Medellín”, agregó el funcionario.

En medio de su balance entregado este martes, esa dependencia también señaló que los homicidios en la comuna 10, La Candelaria, se han reducido en un 27% en lo corrido de 2026, comparado con el mismo periodo del año anterior.

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La comuna de La Candelaria continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para la ciudadanía y las autoridades en materia de seguridad.

Además de la crítica situación que tiene en materia de habitantes de calle, cuyos asentamientos de gran tamaño en zonas como la carrera Cúcuta y la Avenida de Greiff están asociados a la venta de estupefacientes y otras actividades ilegales, el centro de la ciudad continúa siendo una de las zonas más golpeadas por hurtos, homicidios, ocupaciones ilegales al espacio público, irrespeto a las normas de tránsito, entre muchas otras problemáticas.

A raíz de esta situación, las autoridades advirtieron que estos operativos seguirán realizándose de forma periódica.

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