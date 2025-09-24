Desnutrición aguda infantil se redujo a la mitad en los últimos dos años en Medellín

La administración distrital de Medellín anunció esta semana un locgro histórico en su lucha contra el hambre en la primera infancia, logrando una drástica reducción de la desnutrición aguda, la forma más severa que, según la directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, “puede cobrar la vida de un niño o una niña”. De hecho, con corte al 15 de agosto de 2025, el Distrito reportó un porcentaje de desnutrición aguda del 0,5% entre los 86.367 menores de cinco años tamizados, constituyéndose en la tasa más baja registrada en la última década.

Esta cifra representa una caída notable, ya que el indicador se ubicaba en 1,5% en 2023, descendió a 0,9% en 2024, y ya para marzo de 2025 se situaba en 0,6%. El número significa menos tragedias: la ciudad pasó de reportar dos muertes por desnutrición aguda en menores de cinco años, tanto en 2022 como en 2023, a registrar cero muertes en 2024 y cero en lo corrido de 2025.

¿Cómo se ha reducido la desnutrición en Medellín?

Según la Alcaldía este resultado es el “fruto del trabajo articulado” en el marco del proyecto estratégico Cero Hambre, que involucra a la Unidad Especial de Buen Comienzo, la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de Salud y toda la red pública de atención, incluyendo Metrosalud y el Hospital Infantil de Medellín. En este contexto, la implementación de programas como Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer y la estrategia Buen Comienzo 365 días ha sido fundamental para sostener la tendencia a la baja. Por un lado, la estrategia Buen Comienzo 365 días extiende la atención a fines de semana, festivos y periodos de receso, bajo la premisa de que la alimentación no tiene vacaciones en la ciudad. Esta atención se aplica de manera prioritaria en comunas como Popular, Santa Cruz, Manrique y Villa Hermosa, así como en los cinco corregimientos. Además, durante recesos largos, como Semana Santa o diciembre, todos los niños y niñas del programa reciben un paquete alimentario. Por otro lado, la Alcaldía de Medellín creó el programa Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer con el propósito de atender de forma prioritaria y permanente la desnutrición infantil en menores de cinco años y mujeres gestantes y lactantes. A agosto de 2025, Buen Comienzo ya había ofrecido atención integral a más de 75.000 niñas, niños y mujeres, de las cuales 15.028 tenían diagnóstico o riesgo de desnutrición.