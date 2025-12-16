A pesar de las polémicas en su contra, reeligieron al rector del Tecnológico de Antioquia

Como estaba previsto, en la mañana de este martes se llevaron a cabo las votaciones para elegir al rector del Tecnológico de Antioquia, la institución de educación superior de la Gobernación de Antioquia. En esta fue reelegido el actual rector, Leonardo García, quien en los últimos días había recibido serios cuestionamientos por sus credenciales académicas, especialmente por un título de maestría que cursó en la Universidad de Medellín y cuyo trabajo de grado no reposa ni en el archivo de la Universidad ni tampoco fue publicado en una revista indexada, como indicaban los requisitos para graduarse. Para contexto, lea: Rector del T. de A. quiere reelegirse, pero siembran dudas sobre sus estudios García ha sido rector en el Tecnológico durante dos periodos. Su primera elección fue para el periodo 2020-2024, pero fue anulada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en octubre de 2021 al comprobar que el proceso estuvo viciado, pues en ese entonces García fungía como secretario General en esa misma institución y como tal habría podido incidir en los resultados; sin embargo, se presentó de nuevo y ganó.

A pesar de la polémica de esta nueva elección, García recibió los votos favorables de, respresentante estudiantil, el representante de los egresados, el representante administrativo, el de los profesores, el de los exrectores y el del sector productivo, para un total de seis de los nueve votos que conforman el Consejo Superior Universitario. Quienes no votaron por García fueron los delegados del ministro de Educación, del Presidente de la República y del Gobernador de Antioquia.

Los demás candidatos eran Elimeleth Asprilla, Yuliana Gómez, Luis Gonzaga Martínez, Beatriz Eugenia Muñoz, Olga Patricia Ramirez, Carlos Alberto Restrepo, Fabio Alberto Vargas y Fredy Alonso Vélez. La elección del rector de la institución estaba caldeada después de que se conocieran algunas irregularidades respecto a un título de posgrado en Contratación Estatal que el rector García cursó en la Universidad de Medellín.



Es importante señalar que tener un título de posgrado es uno de los requisitos para ocupar la rectoría de esta institución pública, que cuenta con cerca de 21.000 estudiantes matriculados en 42 programas. Como lo expuso EL COLOMBIANO en días pasados, personas interesadas elevaron un derecho de petición a la U. de M. para conocer la tesis de grado y en la respuesta del 2 de septiembre ese centro académico contestó que el trabajo académico no está en el repositorio institucional porque el estudiante García optó por una modalidad diferente que consiste en acreditar un artículo en una revista indexada. En este caso, confirmaron que esa publicación se haría en la revista Prolegómenos, "quienes certificaron que el trabajo de grado fue aceptado para publicación en el mes de octubre de 2022". Sin embargo, al contestar otro derecho de petición a la mencionada revista, su editora contestó que una vez revisado el sistema OJS (sistema a través del que se reciben los artículos que son sometidos por los autores para eventual proceso editorial), en el cual se aloja la actividad de la Revista Prolegómenos, no hay datos de ningún artículo publicado, con el título "De la gestión y responsabilidad fiscal en el marco de la contratación estatal en Colombia".

Tras esa alerta, y aun antes de llevarse a cabo la elección del rector, la Universidad de Medellín publicó un comunicado anunciando que iniciaría el proceso para revocar el título académico otorgado en 2023 por sus presuntas irregularidades.

De acuerdo con el coordinador de Servicios Jurídicos, Jorge Iván Marín, las alarmas en la U. de M. con relación al título de García se despertaron a partir del derecho de petición mencionado más arriba y por esa razón iniciar investigación disciplinaria contra la coordinadora de la maestría, asesora del trabajo de grado de García y coautora del artículo que supuestamente debía salir en Prolegómenos. "La Universidad aclara que la publicación de artículos derivados de trabajos de grado es una práctica permitida y promovida como parte de la política institucional de fortalecimiento de la investigación. No obstante, el artículo en mención fue únicamente sometido ante la revista, entrando en proceso editorial, pero no fue publicado, requisito indispensable para cumplir con la modalidad escogida por el estudiante", dijo la U. de M. en un comunicado.



En vilo título del rector del Tecnológico de Antioquia, ¿sí se puede presentar para la reelección?



