“Re-reeligieron” al rector de la Universidad Digital de Antioquia. Irá hasta 2030, ¿quién es?

La Institución Universitaria Digital de Antioquia (Iuda) dio a conocer cómo culminó el proceso de selección del nuevo rector de la entidad para el periodo 2026-2030.





Según detalló la entidad el actual rector, Jasson Alberto de la Rosa Isaza, fue nuevamente reelegido luego de un proceso de selección que según la Iuda se destacó “por su rigor técnico, su carácter académico y la evaluación detallada de propuestas orientadas al fortalecimiento de la educación digital pública en el país”. Lea también: Alexánder Echeverri: único docente colombiano finalista del premio internacional Medallas Mundiales de Educación 2025



La entidad detalló que el proceso comenzó el 30 de octubre, con la apertura de convocatorias de interesados en el cargo. El pasado 12 de diciembre, el Consejo Directivo —presidido por el delegado de la Gobernación de Antioquia, César Pérez Rodríguez — definió una terna entre seis aspirantes elegidos. Esta estaba integrada por los candidatos Aura María Vasco Ospina, Jhonatan Arroyave Uribe y el rector de la Rosa Isaza.





Finalmente, este 15 de diciembre, a las 8:00 a. m., en sesión extraordinaria, el Consejo Directivo de la Iuda realizó la votación final, en la que con siete votos a favor de los 8 posibles, De la Rosa Isaza resultó electo.



La reelección del rector De la Rosa también dejó ver otras particularidades, aparte de su abultada victoria. Por ejemplo, no pasan desapercibido detalles de que por ejemplo el candidato Arroyave no sacara ningún voto.



Además, de que como delegado del Ministerio de Educación Nacional en el Consejo Directivo aparece el petrista Luis Mauricio Urquijo Tejada, ex directivo de la Sociedad de Activos Especiales. Lea también: Niños de El Picacho y Puerto Berrío juegan a ser ingenieros y científicos; así promueven estas carreras desde la U. Nacional sede Medellín





Desde octubre pasado, este penalista también es el delegado del ministro de Educación Nacional ante el Consejo Directivo del ITM y del Pascual Bravo, entidades de educación superior a cargo del Distrito de Medellín. Además, tiene este mismo cargo en el politécnico Jaime Isaza Cadavid (adscrita a la Gobernación) y la Universidad de Antioquia.



Además, cabe mencionar, como otro dato, que esta es la tercera vez que De la Rosa es elegido como rector de la Iuda. El primer periodo fue de 2019 a 2022, el segundo de 2022 a 2026, y ahora irá hasta 2030.