ATENCIÓN | Otro revés para el Gobierno Petro: Se hunde por segunda vez la reforma a la salud en la Comisión Séptima

Tal como ocurrió en abril de 2024, la Comisión Séptima del Senado hundió este martes en tercer debate la controvertida reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro.

Durante una accidentada sesión que no estuvo exenta de dificultades técnicas, al final la mayoría de los 14 congresistas votaron a favor de una ponencia que pedía archivar el proyecto.

Al final, hubo ocho votos a favor de archivar el proyecto, mientras que hubo cinco en contra. De la discusión se marginó la senadora Ana Paola Agudelo, del MIRA.

En desarrollo...