ATENCIÓN | Otro revés para el Gobierno Petro: Se hunde por segunda vez la reforma a la salud en la Comisión Séptima

Este martes la Comisión Séptima del Senado retomó la discusión del proyecto en tercer debate. Tras meses de expectativa, al final la iniciativa terminó naufragando y se impuso la ponencia negativa.

  • La iniciativa ya se había hundido en la Comisión Séptima en abril de 2024. FOTO: JAVIER GONZÁLEZ PENAGOS
Javier González Penagos
Actualidad

hace 12 minutos
Tal como ocurrió en abril de 2024, la Comisión Séptima del Senado hundió este martes en tercer debate la controvertida reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro.

Durante una accidentada sesión que no estuvo exenta de dificultades técnicas, al final la mayoría de los 14 congresistas votaron a favor de una ponencia que pedía archivar el proyecto.

Al final, hubo ocho votos a favor de archivar el proyecto, mientras que hubo cinco en contra. De la discusión se marginó la senadora Ana Paola Agudelo, del MIRA.

En desarrollo...

