La senadora Angélica Lozano , una de las abanderadas de la reforma laboral que aterriza en último debate en la plenaria, se refirió este viernes a la propuesta que lanzó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dejó entrever que el Gobierno estaría dispuesto a no convocar por decreto su consulta popular si el Senado acoge el mismo texto de la reforma que fue aprobado en Cámara.

Lozano, que además le recordó a Benedetti que el Congreso es bicameral y no unicameral, destacó que el 80 % del texto aprobado en Senado y que discutirá desde el lunes la plenaria es igual al de Cámara. “Las diferencias de fondo, legítimas en democracia, se resuelven a voto limpio ”, señaló la senadora.

“Si en el Senado se aprobara lo que viene concertado de Cámara, que es un esfuerzo de la plenaria de la Cámara, uno podría pensar que no sería necesaria la consulta”, declaró Benedetti, señalando que ese texto fue “concertado con los empresarios, con la clase obrera, con los sindicatos, profesores y con los campesinos”.

El ministro advirtió que, si bien es ese sería un “futuro hipotético”, lo ideal es que el Senado acoja al menos el 80 % del texto aprobado en Cámara y que se elimine tajantemente la contratación por horas. “Hay que hacer unos ajustes pequeños que no creo que sean punto honor para las mayorías en el Senado de la República”.

No obstante, Benedetti arreció en que el eventual decreto estaría motivado por los supuestos vicios en la votación de la consulta en el Senado, “el fraude, la trampa, etcétera”. El ministro agregó que el decreto será remitido a la Corte Constitucional.

Además, indicó que la Registraduría no se podría oponer a la convocatoria a los comicios. “Sería un desacato a un decreto presidencial. El registrador no está en posición de estar valorando si se pueden o no se pueden hacer elecciones, debe aplicar el decreto”.