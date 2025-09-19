Cámara envía a la Corte actas de la reforma pensional en medio de disputa por vicios de trámite

En un movimiento decisivo para el futuro de la reforma pensional, el presidente de la Cámara, Julián David López Tenorio (La U), confirmó este viernes 19 de septiembre que remitió a la Corte Constitucional las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025, en las que se subsanaron los vicios de trámite del proyecto.
“Un paso más hacia la justicia social. Entregamos la respuesta sobre las actas de la Reforma Pensional a la Corte Constitucional. No es un simple documento, es la esperanza del pueblo, la voz de quienes piden justicia social. Que la Ley 2381 de 2024 sea el inicio de una Colombia más justa e igualitaria”, afirmó López en su cuenta de X.
