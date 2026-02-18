Incertidumbre por la reforma pensional: Corte Constitucional aplaza otra vez su decisión

La decisión de fondo sobre la reforma pensional que analiza la Corte Constitucional vuelve a postergarse. El magistrado ponente del caso, Jorge Enrique Ibáñez, se declaró impedido para continuar con el estudio del expediente, el cual fue aceptado por la Sala Plena.
Tras esta determinación, el proceso quedó en manos de la magistrada Paola Andrea Meneses, quien asumirá la ponencia.
La designación implica retomar parte del estudio jurídico de la reforma, lo que extenderá nuevamente los tiempos para que el alto tribunal adopte una decisión definitiva.