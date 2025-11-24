x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Reforma pensional en la Corte: el magistrado Héctor Carvajal queda fuera del debate y nombrarán a conjuez para la decisión

Se declaró fundada la recusación presentada contra el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño. La decisión sobre constitucionalidad de la reforma quedó dividida 4-4.

  • Tras decisión de la Corte, se retira de la discusión a Héctor Carvajal. Ahorá decidirá conjuez sobre la reforma pensional. Foto: Colprensa.
    Tras decisión de la Corte, se retira de la discusión a Héctor Carvajal. Ahorá decidirá conjuez sobre la reforma pensional. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 28 minutos
bookmark

La Sala Plena de la Corte Constitucional informó este jueves una decisión clave en el estudio del expediente D-15989, relacionado con la reforma pensional. El alto tribunal anunció que declaró fundada la recusación presentada contra el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, por lo que el funcionario quedará apartado de la discusión.

La Corte señaló además que, tras la salida del magistrado, el debate continuará con la participación de un conjuez, quien asumirá el análisis en reemplazo de Carvajal para garantizar la continuidad del proceso.

Tras la salida de Carvajal, los ocho magistrados restantes de la Sala terminaron divididos en una votación 4-4. Esto, significa que la mitad de los togados respaldó tumbar la reforma pensional, mientras que la otra mitad se inclinó por mantenerla.

El tribunal precisó que, por el momento, no entregará más información ni emitirá declaraciones adicionales.

En desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida