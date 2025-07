¿Se cae la reforma pensional por nuevos vicios? Alertan graves errores que podrían tumbarla en la Corte

La clave de la discusión es el Auto 841 de 2025, el cual, según la Corte Constitucional, oficializaría la devolución de la reforma pensional al Congreso. No obstante, fuentes del alto tribunal confirmaron a esta redacción que el auto no había sido expedido al momento de la convocatoria a extras .

No obstante, el debate jurídico sigue abierto. El expresidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, señaló que “ el problema radica en que no ha salido el auto y se convocaron las sesiones extraordinarias sin las consideraciones completas de la Corte ”.

La representante Garrido fue más allá. A través de redes sociales y comunicados, insistió en que “con absoluto conocimiento, dolo y mala intención, se volvió a viciar la reforma pensional”.

Recordó que los comunicados de prensa de la Corte no tienen fuerza vinculante, según lo ha establecido el mismo tribunal en decisiones anteriores.

“Convocaron sesiones extraordinarias citando un auto que no existía. El decreto presidencial menciona el Auto 841/25 como soporte jurídico, pero ese auto no estaba firmado ni en firme”, denunció Garrido.

Puede leer más: Polémica por incumplimiento de promesa de Petro: no hay plata para pagar el bono pensional de $230.000 para la vejez

“La Presidencia de la República acaba de rematar las sesiones extraordinarias de la reforma pensional. También me confirmó que no recibieron el Auto 841 de 2025 por parte de la Corte Constitucional..., responden que no lo recibieron, sencillamente porque el auto no está en firme. Al 8 de julio de 2025, aún no había sido firmado por los magistrados, tal como lo confirmó la misma Corte Constitucional. Es decir, se atrevieron a citar un auto que no existe... ¡hágame el favor!”, insistió la congresista.