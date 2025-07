¿Quién pagará el bono pensional para adultos mayores? Así es la propuesta para salvarlo sin quebrar el presupuesto

Con la reforma pensional , el plan es aumentar la cobertura del Pilar Solidario a casi 3 millones de adultos mayores. Cada uno recibiría $230.000 mensuales , lo que equivale a la línea de pobreza extrema. El problema es que el FSP no alcanza y el PGN ya está ahorcado con otros gastos prioritarios como el pago de la deuda y los programas sociales.

Colpensiones y Prosperidad Social se pasan la pelota, el Ministerio de Hacienda calcula transferencias a medias, y mientras tanto, más de 3 millones de personas esperan que la promesa no se quede en palabras .

Pero hay un problema grande: como diría cualquier colombiano de a pie, “no hay con qué”. El bono mensual de $230.000 que se prometió a millones de adultos mayores pobres está en el limbo porque el Presupuesto General de la Nación (PGN) no tiene espacio para financiarlo del todo .

El Gobierno Nacional quiere darle un ingreso digno a quienes trabajaron toda su vida, a esos adultos mayores que no lograron pensionarse. Ese es el corazón del Pilar Solidario, una de las banderas de la reforma pensional que, tras meses de debate en el Congreso, espera el último visto bueno de la Corte Constitucional .

Según Dussán, el subsidio no se puede ejecutar aún porque el Congreso no incluyó los recursos en el Presupuesto General de este año . Por eso, el presidente Gustavo Petro ordenó que los fondos sobrantes de 2024, guardados en los ministerios de Hacienda, Trabajo y Colpensiones, sean redirigidos a Prosperidad Social para arrancar con los pagos en 2025 .

Aunque este subsidio recoge el espíritu del viejo programa Colombia Mayor —que entregaba $80.000 mensuales—, ahora la meta es más ambiciosa: aumentar el monto y llegar a más de 2,3 millones de personas vulnerables . El problema es que, a pocos meses de su implementación, el Gobierno reconoce que el dinero no está disponible.

La polémica surgió porque hace un par de días, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán , advirtió que no había recursos para pagar el bono mensual prometido a los adultos mayores sin pensión , es decir, a esas mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 que, por distintas razones, no alcanzaron a cotizar lo suficiente.

El objetivo, dice el Gobierno, es comenzar a pagar el bono desde noviembre. Pero para eso, primero hay que asegurar que el presupuesto de 2025 tenga los recursos suficientes. Hasta ahora, el proyecto presupuestal no incluye una partida clara para el Pilar Solidario. La mayor parte del gasto social —unos $4,5 billones de los $5,7 billones asignados— está comprometida con Renta Ciudadana , otro programa clave del Gobierno.

Cabe recordar que, durante su campaña, el presidente Petro había prometido un bono aún mayor, de $500.000 mensuales. “Con eso me voy tranquilo de esta Presidencia”. Sin embargo, la magnitud del gasto y la estrechez del presupuesto tienen al Gobierno buscando de dónde sacar los recursos sin romper la regla fiscal.

Entonces, ¿es cierto que no está asegurado el dinero? A lo que Hoyos respondió: “ Hubo una confusión porque el Pilar Solidario de la reforma pensional está a cargo de Prosperidad Social, es decir, los recursos no tendrían por qué tenerlos Colpensiones, y para eso el presidente ya ordenó para 2025 destinar los recursos necesarios para llegar a diciembre con los 3 millones de adultos mayores vinculados a Colombia Mayor y al Pilar Solidario”.

Según cálculos de Hartmann y Pardo, este esquema podría triplicar el recaudo del Fondo de Solidaridad Pensional: pasar de $1 billón actual a cerca de $3 billones anuales. Esto reduciría la carga sobre el Presupuesto General, dándole mayor sostenibilidad al Pilar Solidario y estabilidad fiscal al país.

A su vez, para los expertos, el beneficio no es solo financiero, sino también social. Así se refuerza la solidaridad dentro de la misma generación. En otras palabras, los pensionados con mejores ingresos ayudarían a cubrir las necesidades básicas de quienes no lograron pensionarse. Por consiguiente, no solo los trabajadores activos deberían aportar a los adultos mayores pobres, sino también otros pensionados.

“El objetivo es que la responsabilidad de garantizar un ingreso básico a los adultos mayores más pobres no descanse únicamente en el PGN, sino que se financie de forma más estable, previsible y justa a través del Fondo de Solidaridad”, concluyeron los dos expertos.