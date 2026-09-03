“El sistema pensional colombiano no es sostenible y la reforma lo empeora”: presidente de Protección

Con 8,5 millones de clientes y $230 billones en ahorro administrado, Protección llega a sus 35 años en medio de una de las mayores transformaciones del sistema pensional del país.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Juan David Correa, presidente de Protección, analiza los alcances de la reforma pensional, el régimen de transición, el futuro de los jóvenes, las inversiones de los fondos y las decisiones que, a su juicio, el país deberá discutir para garantizar pensiones sostenibles en el largo plazo.