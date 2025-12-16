Volvieron a hundir la reforma a la salud, pero el Gobierno tiene un salvavidas

A diferencia de lo que ocurrió en abril de 2024, cuando naufragó la versión 1.0 de la reforma a la salud también en el tercero de sus cuatro debates, esta vez no había un sofisticado ni organizado plan para darle los santos óleos al proyecto. “Nadie sabía los votos”, reconoció bajo la condición del anonimato una congresista.
Al final, coinciden cuatro de los senadores de la Comisión Séptima que ayer votaron a favor del archivo de la reforma, lo que hubo fue un consenso generalizado alrededor de dos factores que sellaron la suerte del proyecto. Por un lado, el estrepitoso hundimiento de la reforma tributaria la semana pasada, con todo y que el Gobierno de Gustavo Petro negó que de ello dependiera la financiación de la iniciativa.