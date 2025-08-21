MinHacienda presenta análisis fiscal de reforma a la salud de Petro; esto costaría

Esta semana el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó ante la Comisión Séptima del Senado el análisis fiscal de la reforma a la salud impulsada por el presidente Gustavo Petro. Con este documento el Gobierno busca destrabar el trámite legislativo del proyecto, que lleva varios cinco meses estancado.
Se trata de un documento técnico enviado por el viceministro Leonardo Pazos al presidente de esa comisión, Miguel Ángel Pinto. Allí detalla las proyecciones financieras que implicaría la implementación del nuevo modelo de salud planteado en la reforma.