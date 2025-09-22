Los siete votos en juego: así será el pulso decisivo por la reforma a la salud

Será el último chance. La célebre Comisión Séptima del Senado, donde el Gobierno de Gustavo Petro ha tramitado sus mayores apuestas legislativas, nuevamente concentrará la atención mediática y esta semana estará en los reflectores de la opinión pública. ¿La razón?
A partir de este martes, esa célula legislativa –donde ya se han discutido las reformas laboral o pensional–, comenzará el debate de la siempre controvertida reforma a la salud en su tercer debate. Es el último envión para uno de los proyectos del corazón del petrismo. Sin embargo, el panorama no deja de lucir empantanado.