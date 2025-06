Reforma tributaria: MinHacienda pondrá la mira en sectores que no pagan IVA en Colombia, ¿cuáles son?

El Ministerio de Hacienda alista su nueva reforma tributaria que, desde ya genera amplio debate, especialmente en lo que respecta a la extensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a nuevas categorías. En declaraciones a La FM, el titular de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el gobierno busca revisar el “gasto fiscal” de $85 billones anuales que representan las exenciones actuales de ese impuesto, abriendo la puerta a que más sectores comiencen a tributar.

“El IVA no se va a modificar de 19%. Lo que estamos mirando son los sectores que actualmente no están tributando en el rango de 19%, o aquellos sectores que no están tributando”, señaló el ministro Ávila. Esta postura apunta a que el enfoque no es incrementar la tarifa general, sino reducir el número de bienes y servicios que gozan de tratamientos especiales.