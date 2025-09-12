Reforma tributaria se recortaría a $16,3 billones: estos son los impuestos clave que cambiarían

En medio de la discusión sobre el Presupuesto General de 2026, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sugirió a las comisiones económicas del Congreso ajustar el monto propuesto para agilizar su aprobación y evitar que se repita la situación del año pasado, cuando el Congreso rechazó —por primera vez desde 1991— el presupuesto, obligando al Gobierno a presentar un ajuste de emergencia.
La propuesta de Ávila es reducir el monto original del Presupuesto General de $550 billones a $546,9 billones. Y, como consecuencia, la meta de recaudo de la tributaria pasaría de $26,3 a $16,3 billones, recortando así $10 billones.
Puede leer: Alertan que reforma tributaria recaudaría $7,8 billones a costa de los departamentos y no de la Nación
“Esperamos llegar a un acuerdo con el congreso, con el propósito de que el Presupuesto sea resultado de la dinámica de ejecución de este proyecto con el Congreso”, señaló el ministro.
Ávila indicó que el Gobierno está dispuesto a ajustar el IVA sobre la gasolina y el diésel, así como los impuestos a los juegos de azar y a bebidas alcohólicas, incluyendo la cerveza como ejemplo.
Sobre esto, el funcionario indicó que el “esfuerzo tributario debe ser progresivo, por lo que consideran “mantener las propuestas en materia de renta y patrimonio, que garantizan un alto nivel de progresividad”.
El jueves, además, hubo polémica en el Legislativo, luego de que se deshiciera el quórum cuando se votaba una propuesta para recortarle $26,3 billones al presupuesto de 2026, lo que la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, consideró como un “saboteo” para impedir la discusión y que el proyecto llegue a aprobarse por decreto.
Entérese: ¿Por qué en Colombia se hace una reforma tributaria cada dos años en este siglo?