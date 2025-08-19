Reforma tributaria tocará trago y cigarrillos, ajustará IVA y busca $26 billones para el presupuesto del Gobierno Petro

El debate sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 arrancó en el Congreso. Con un polémico monto propuesto de $556,9 billones, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca asegurar los recursos para su último año. Durante la presentación del proyecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reiteró que, para financiar parte de la billetera estatal, se viene una nueva reforma tributaria por $26,3 billones, la más ambiciosa en tiempos recientes.
