Reforma tributaria tocará trago y cigarrillos, ajustará IVA y busca $26 billones para el presupuesto del Gobierno Petro

El debate sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 arrancó en el Congreso. Con un polémico monto propuesto de $556,9 billones, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca asegurar los recursos para su último año. Durante la presentación del proyecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reiteró que, para financiar parte de la billetera estatal, se viene una nueva reforma tributaria por $26,3 billones, la más ambiciosa en tiempos recientes. Podría interesarle: Banco de la República transferirá recursos a la Nación en 2025 equivalentes a una reforma tributaria

¿Qué impuestos traerá la reforma tributaria 2025?

La reforma, continuó, incluirá gravámenes sobre el consumo de licores y tabaco, una medida que el Gobierno justifica por las “externalidades negativas” que estos productos generan. Una propuesta que se suma a la intención de revisar los beneficios tributarios del IVA que actualmente favorecen a bienes y servicios consumidos principalmente por los sectores de mayores ingresos. Aunque el Ejecutivo aseguró que la canasta familiar no se verá afectada, esta medida abre la puerta a un debate sobre qué productos estarán en la mira. El proyecto fiscal, además, busca aumentar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, lo que implicaría un mayor aporte de las personas y empresas con mayores ingresos. También propone fortalecer la recaudación del impuesto al carbono, el impuesto al consumo y los ya conocidos “impuestos saludables”. La estrategia apunta a redistribuir la carga tributaria, concentrándola en el capital y los bienes de lujo, mientras se protege, al menos en el discurso del MinHacienda, el bolsillo de las clases medias y bajas.

¿El presupuesto de Colombia para 2026 está desfinanciado?

Pero todo a punta a que, ni la tributaria, ni el presupuesto la tendrán fácil en el Congreso, lo que eleva las dudas sobre si terminará siendo aprobado por decreto –al igual que el de este año–. El representante Christian Munir Garcés, del Centro Democrático, por ejemplo, propuso un drástico recorte de $39 billones al monto total. Según él, el proyecto prioriza los gastos de funcionamiento ($365,7 billones) y el servicio de la deuda ($102,4 billones), mientras que la inversión apenas alcanza los $88,7 billones. “Hay que hacer una disminución del monto (...) no permitamos un presupuesto irresponsable”, dijo, y advirtió que las reformas del Gobierno, como la pensional y la de la salud, solo aumentarán el gasto burocrático. Encuentre: Las tres alertas de la Contraloría que preocupan por el Presupuesto 2026 del Gobierno Petro Otro representante del mismo partido, Óscar Darío Pérez, también cuestionó los supuestos sobre los ingresos proyectados por el Gobierno, señalando que la Contraloría y el CARF (Comité de Regla Fiscal) manejan cifras de desfinanciamiento que superan los $34 billones. Y añadió que la revisión del IVA en la tributaria podría significar un aumento de costos para los consumidores, si es que se piensa modificar la categoría de bienes exentos a excluidos.

Gobierno convoca a reunión en Casa de Nariño por presupuesto 2026

En un intento por tender puentes, el Gobierno convocó a las bancadas del Congreso a una reunión en la Casa de Nariño este miércoles, con el objetivo de discutir el presupuesto. Sin embargo, el partido Cambio Radical, a través de sus coordinadores y ponentes, se negó a asistir, en un gesto de rechazo. Lea más: Presupuesto General 2026: Congreso inicia debate en medio de críticas por déficit y plan fiscal incierto En un comunicado, la bancada calificó el presupuesto como una “burla”, pues lo considera “desfinanciado y atado a una reforma tributaria que aún no ha sido presentada”. Los congresistas de esta colectividad critican el aumento de $20,7 billones en gastos de funcionamiento, que, a su juicio, privilegia la burocracia sobre la inversión social. Así, concluyeron que el escenario para un debate serio no es el Palacio de Nariño, sino las comisiones económicas del Legislativo.