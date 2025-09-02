Compras en Temu, Shein y Amazon ya pagarían IVA del 19% con la tributaria

Hasta ahora, el Estatuto Tributario colombiano (artículo 428) eximía del IVA a las importaciones hechas por tráfico postal, envíos urgentes o entregas rápidas, siempre que no superaran los US$200, uno $803.356 a tasa de cambio de hoy. Es decir, si usted compraba un vestido en Shein, un accesorio en Temu o un libro en Amazon, y la compra llegaba por esas vías, no pagaba IVA. Lea más: Reforma tributaria: conciertos, cine, deportes y carros de lujo pagarían más impuestos, ¿cuánto es la tarifa? Eso se acabó. El nuevo texto de reforma tributaria elimina esa exención y, de ahora en adelante, cualquier compra por estas plataformas deberá asumir la tarifa plena del 19%.

Radicación de la nueva reforma laboral en el Congreso.

Lo que dice el Gobierno sobre la eliminación de la exención

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó durante la sustentación de la ley de financiamiento que “por un periodo se establecieron estas medidas como para estimular la presencia de estas plataformas, se les estableció una tarifa cero y lo que se ha visto es que esta cooperación ha crecido de manera significativa”. El funcionario agregó: “es necesario que empiece a tener un comportamiento voluntario. Con los Estados Unidos conversaremos en relación con esta decisión”. Aunque el documento no detalla desde cuándo entrará en vigencia el cobro, sí aclara que la medida forma parte del paquete para ampliar la base del IVA y conseguir más recursos para las finanzas públicas. Siga leyendo: Apuestas, bingo y tragamonedas: así se cobrará el IVA en juegos de azar con la nueva tributaria

Impacto sobre el comercio y los consumidores

La eliminación de la exención toca directamente a los llamados minimis, esas compras de bajo monto que se han vuelto populares en plataformas como Temu, Shein, AliExpress o Amazon. Según el documento oficial, “el presente Proyecto de Ley propone la derogación del numeral j del artículo 428 del ET, eliminando así la exención de IVA a la importación de minimis. Con esta modificación, se busca eliminar las distorsiones negativas de esta exención sobre el comercio local, así como fortalecer el recaudo del IVA al interior del territorio nacional”. La Dian calcula que este ajuste podría aumentar el recaudo en $640.000 millones para 2026.

Además conozca: Shein y Temu ya no serán tan baratos: EE. UU. impone nuevos aranceles desde el 29 de agosto Algunos analistas advierten que la medida podría chocar con tratados internacionales, en especial con el TLC con Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno defiende la decisión, alegando que es una tendencia global, ya que “esta medida también facultaría a la Dian para hacerle un mayor control a la llegada de estas importaciones”, dice el documento. De hecho, el propio ministro Ávila recordó que Estados Unidos ya aplicó un cambio similar bajo el gobierno de Donald Trump, cuando se modificaron exenciones arancelarias para productos de bajo valor.

Ejemplos internacionales de exención a los minimis