Compras en Temu, Shein y Amazon ya pagarían IVA del 19% con la tributaria

Hasta ahora, el Estatuto Tributario colombiano (artículo 428) eximía del IVA a las importaciones hechas por tráfico postal, envíos urgentes o entregas rápidas, siempre que no superaran los US$200, uno $803.356 a tasa de cambio de hoy.
Es decir, si usted compraba un vestido en Shein, un accesorio en Temu o un libro en Amazon, y la compra llegaba por esas vías, no pagaba IVA.
Eso se acabó. El nuevo texto de reforma tributaria elimina esa exención y, de ahora en adelante, cualquier compra por estas plataformas deberá asumir la tarifa plena del 19%.