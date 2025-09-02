Exministro Ocampo pide al Congreso frenar trámite de la tributaria hasta que Gobierno Petro recorte gastos

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo lanzó fuertes críticas contra la nueva reforma tributaria que el Gobierno de Gustavo Petro acaba de radicar en el Congreso.

Para Ocampo, el Congreso no debería tramitar la iniciativa sin que el Gobierno presente primero una propuesta concreta de recorte al gasto de funcionamiento.

Según el exfuncionario, este rubro es el principal responsable del elevado déficit fiscal y del crecimiento acelerado de la deuda pública.

Con estas declaraciones, Ocampo, quien fue pieza clave en la primera reforma tributaria del actual gobierno, se distancia de la nueva apuesta fiscal del Ejecutivo y pone sobre la mesa un debate clave: la necesidad de ajustar el gasto estatal antes de imponer más impuestos.

