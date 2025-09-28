Exministro de Hacienda asegura que la reforma tributaria convertiría a Colombia en uno de los países más caros para invertir

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo lanzó duras críticas contra la reforma tributaria que prepara el Gobierno de Gustavo Petro. Según dijo en su columna de El Heraldo, las medidas propuestas “parecen empecinadas en destruir empresas, el recaudo y el crecimiento potencial de Colombia”.
Restrepo sostiene que el nuevo proyecto incrementa de forma preocupante la carga fiscal sobre sectores estratégicos como hidrocarburos, financiero y energético.
Explica que uno de los puntos más polémicos es el alza de la sobretasa en renta, que llevaría la tributación por encima del 50 %.