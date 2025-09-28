Exministro de Hacienda asegura que la reforma tributaria convertiría a Colombia en uno de los países más caros para invertir

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo lanzó duras críticas contra la reforma tributaria que prepara el Gobierno de Gustavo Petro. Según dijo en su columna de El Heraldo, las medidas propuestas “parecen empecinadas en destruir empresas, el recaudo y el crecimiento potencial de Colombia”. Restrepo sostiene que el nuevo proyecto incrementa de forma preocupante la carga fiscal sobre sectores estratégicos como hidrocarburos, financiero y energético. Explica que uno de los puntos más polémicos es el alza de la sobretasa en renta, que llevaría la tributación por encima del 50 %.

También cuestiona la permanencia del impuesto al patrimonio, que considera ahora más alto que nunca, así como el incremento en los gravámenes a los dividendos de inversionistas extranjeros. A esto se suma un impuesto al carbono que, en su criterio, encarece de manera significativa los costos empresariales.

“Con esta propuesta, Colombia quedaría entre las jurisdicciones más onerosas para la inversión en el mundo”, advirtió el exministro.

Crecimiento económico en caída

El exministro recordó que la reforma de 2022 ya había aumentado 20 puntos en la tasa combinada de tributación, lo que impactó negativamente la inversión. Como ejemplo, señaló que la formación bruta de capital fijo alcanzó su nivel más bajo en la historia económica contemporánea. Entérese: Congreso aprobó recorte de $10 billones al Presupuesto 2026 del Gobierno Petro, ¿en cuánto quedó? Los efectos, afirma, ya se reflejaron en el Producto Interno Bruto (PIB): mientras en 2022 la economía creció 7,3 %, en 2023 apenas avanzó 0,6 % y en 2024 se quedó por debajo del 1,8 %.

Fuga de capital y caída de la inversión extranjera

Restrepo advirtió que más de 6.000 grandes contribuyentes cambiaron su residencia fiscal en los últimos años. Además, la inversión extranjera directa cayó de USD 17.400 millones en 2022 a menos de USD 14.500 millones en 2024, tendencia que, según él, continuará a la baja. Le puede gustar: Los sectores más golpeados por el recorte de $10 billones al presupuesto de Colombia en 2026 “¿Para qué ‘patear la lonchera’?”, se preguntó el exfuncionario al criticar que el Gobierno impulse más cargas tributarias en lugar de estimular la confianza empresarial.

Impacto en emprendedores y empleo

El exministro aseguró que el aumento de impuestos no solo golpea a las grandes compañías, sino también a emprendedores, mipymes y exportadores. Según explicó, el encarecimiento del crédito y del capital reducirá la competitividad y afectará el empleo. “Insistir en esta ruta no es una estrategia de justicia fiscal, sino un acto deliberado de ‘jodencia’”, concluyó.

¿En qué va el debate de la reforma tributaria?