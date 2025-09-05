Cotelco advierte sobre medida de la reforma tributaria que espantaría algunos turistas de Colombia, ¿de qué se trata?

Los hoteleros y agencias de viajes en Colombia están preocupados por el impacto del proyecto de reforma tributaria para el sector. La cuestión es que ese proyecto elimina la exención del IVA del 0 % en los servicios de hotelería para turistas extranjeros no residentes y sube esa tarifa al 19 %.
Algo que prende las alarmas, ya que turismo para el país ha sido uno de los motores clave del crecimiento económico en los últimos años. En 2024, la llegada de visitantes internacionales creció cerca del 11 %, consolidando al país como un destino atractivo y competitivo en América Latina.
Por esa razón, eliminar dicha exención resulta algo impertinente para gremios como Cotelco, puesto que las proyecciones para 2025 muestran una desaceleración: “se espera que el crecimiento se ubique apenas entre el 1 % y el 5 %”.