Reforma tributaria: conciertos, cine, deportes y carros de lujo pagarían más impuestos, ¿cuánto es la tarifa?

El proyecto de ley de la reforma tributaria que radicó hoy 1 de septiembre el Gobierno Petro, en cabeza del Ministerio de Hacienda, trae cambios de fondo en el impuesto al consumo, con efectos directos sobre dos sectores muy visibles: el entretenimiento y la industria automotriz.
La idea del Gobierno es ajustar tarifas y fijar nuevos umbrales para reforzar las finanzas públicas, lo que significa que los consumidores sentirán el impacto en boletas y carros.
