Reforma tributaria: conciertos, cine, deportes y carros de lujo pagarían más impuestos, ¿cuánto es la tarifa?

El proyecto de ley de la reforma tributaria que radicó hoy 1 de septiembre el Gobierno Petro, en cabeza del Ministerio de Hacienda, trae cambios de fondo en el impuesto al consumo, con efectos directos sobre dos sectores muy visibles: el entretenimiento y la industria automotriz. La idea del Gobierno es ajustar tarifas y fijar nuevos umbrales para reforzar las finanzas públicas, lo que significa que los consumidores sentirán el impacto en boletas y carros. Además lea: Reforma tributaria: estos son los productos y servicios que pagarían más IVA

Espectáculos, cultura y deportes tendrán tarifa del 19%

Una de las novedades más sonadas es que los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos pasarán a pagar una tarifa del 19%. Esto incluye conciertos, funciones de teatro, partidos de fútbol y demás eventos similares. El impuesto se aplicará sobre el valor total de la entrada y cualquier cargo adicional. Además, deberá estar claramente discriminado en la factura y reflejado en la lista de precios. La medida cobija únicamente a los eventos que superen las 10 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalente a $497.990, lo que evita que afecte a actividades más pequeñas o comunitarias. Conozca más: Apuestas, bingo y tragamonedas: así se cobrará el IVA en juegos de azar con la nueva tributaria

Impuesto al consumo para carros: tarifas según el valor