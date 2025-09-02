Reforma tributaria: quiénes son las empresas y personas que tendrán que pagar más impuestos

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, llevó al Congreso la nueva reforma tributaria con la que el Gobierno quiere tapar un hueco fiscal de $26,3 billones en el presupuesto de 2026.
El proyecto toca varios frentes: desde el impuesto de renta y el IVA hasta los combustibles, el patrimonio, los dividendos y hasta los juegos de azar en línea.
“De los $556,9 billones del presupuesto necesitamos $26,3 billones. No solo queremos cubrir el 2026, sino asegurar estabilidad fiscal en el mediano plazo”, dijo Ávila al radicar la propuesta, que no despierta mucho entusiasmo entre las bancadas del Congreso.
