Petro asegura que presentará una reforma tributaria enfocada en “los megarricos”, ¿qué se sabe?

Tras la derrota del Gobierno Nacional por el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, la semana pasada, el presidente Gustavo Petro sostuvo que su administración presentará un nuevo proyecto enfocado en los “megarricos del país”. El reciente anuncio lo hizo en su cuenta de X, sin embargo, no brindó mayores detalles sobre la supuesta iniciativa, pero sí explicó algunos argumentos de lo que hasta ahora no sería más que una propuesta, además a este gobierno de turno le resta alrededor de 8 meses para culminar su mandato. En esa red social, el jefe de Estado fue directo en su diagnóstico sobre el origen del déficit fiscal y los problemas estructurales del país. “Los megarricos no pagan impuestos, los evaden”, escribió, al tiempo que vinculó este fenómeno con la pobreza, la desigualdad y la violencia.

En otro mensaje, el mandatario afirmó: “Por esto es que hay déficit fiscal y por esto hay pobreza y desigualdad en Colombia, su resultado es violencia y narcotráfico”, señalando que la falta de un aporte tributario adecuado por parte de los sectores más ricos tiene consecuencias económicas y sociales profundas.

La nueva ley de financiamiento: menos impuestos a empresas y clase media

Según explicó el presidente, la reforma tributaria que presentará el Gobierno retoma el espíritu de la ley de financiamiento hundida en el Congreso. Petro indicó que la iniciativa buscará reducir la carga impositiva para las empresas y la clase media, mientras aumenta los impuestos para los megarricos. Agregó que el objetivo es construir un esquema más equilibrado, en el que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan en mayor proporción al sostenimiento del Estado. Le puede gustar: Ecopetrol realiza la comercialización de gas más grande en su historia: cierra con éxito la venta del gas de Sirius En sus mensajes, Petro también hizo un llamado directo a los sectores de mayores ingresos del país para que respalden la nueva reforma tributaria. “Espero de los megarricos, que acepten este acuerdo social a cambio de paz y democracia en su propio país”, anotó

La evasión y elusión de impuestos de los superricos en Colombia