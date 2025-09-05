x

“Es un gran estímulo fiscal para Panamá”: Anif sobre riesgos de nueva reforma tributaria

Para José Ignacio López, presidente de Anif, la nueva reforma tributaria radicada por el Gobierno va en contra de la inversión y el crecimiento del país.

  • José Ignacio López, presidente de Anif. Foto: Cortesía
    José Ignacio López, presidente de Anif. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 11 minutos
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, consideró que la nueva reforma tributaria radicada por el Gobierno de Gustavo Petro va en contra de la inversión y el crecimiento del país.

“Es un gran paquete de estímulo fiscal de Panamá. Si seguimos con este tipo de tributación haremos que muchos colombianos sigan emigrando y sigamos exportando capitales”, expresó López, en el marco del Congreso Nacional de Exportadores de Analdex.

Agregó que “solo el impuesto al patrimonio de forma permanente, que se aprobó en la anterior reforma tributaria, hemos visto cómo ha empezado a erosionar el recaudo de impuesto de renta”.

Noticia en desarrollo...

