Las hipótesis sobre la muerte del grumete que cayó del Buque Gloria en Barranquilla

El grumete Julián Fernando Condia Bello, de 18 años, falleció tras caer de un mástil del Buque Escuela Gloria al río Magdalena, en su arribo al puerto de Barranquilla el pasado domingo 31 de agosto. El hallazgo de su cuerpo se dio en el sector de Isla Salamanca, un día después del accidente, lo que enlutó a la Escuela Naval de Suboficiales 'ARC Barranquilla'.
El joven boyacense se preparaba para graduarse como marinero a finales de este año y, según los informes, habría caído desde por lo menos 40 metros de altura. Su muerte ha generado conmoción dentro de la institución y entre familiares y amigos.