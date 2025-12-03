x

Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso retoman discusión del proyecto de reforma tributaria

La iniciativa del gobierno de Gustavo Petro pretende un recaudo de más de $16 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación para 2026.

  • A las 5 y 46 de la tarde, con el llamado a lista, las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso retomaron la discusión del proyecto de reforma tributaria. FOTO tomada de YouTube
El Colombiano
hace 14 minutos
bookmark

Las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara retomaron en la tarde de este miércoles, 3 de diciembre, las discusiones sobre el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Gustavo de Petro.

Tras llamar a lista, los respectivos secretarios de esas células legislativas certificaron que había quorum para deliberar y decidir sobre la propuesta, con la que se busca un recaudo de $16,3 billones, necesarios para financiar el Presupuesto General de la Nación para 2026.

Igualmente, las Comisiones aprobaron el orden del día, y se anunció el proyecto para una eventual votación en una próxima sesión, si esta fuera necesaria y tuviera lugar en fecha por definir.

Vale anotar que la semana anterior se hundieron dos ponencias que pretendían negar el proyecto, y por falta de quorum no se votó una proposición presentada para archivarlo.

Noticia en desarrollo...

