Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso retoman discusión del proyecto de reforma tributaria

Las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara retomaron en la tarde de este miércoles, 3 de diciembre, las discusiones sobre el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Gustavo de Petro.

Tras llamar a lista, los respectivos secretarios de esas células legislativas certificaron que había quorum para deliberar y decidir sobre la propuesta, con la que se busca un recaudo de $16,3 billones, necesarios para financiar el Presupuesto General de la Nación para 2026.

Igualmente, las Comisiones aprobaron el orden del día, y se anunció el proyecto para una eventual votación en una próxima sesión, si esta fuera necesaria y tuviera lugar en fecha por definir.