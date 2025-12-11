Regalar acciones en Navidad vuelve a ser tendencia en Colombia; acá le explicamos cómo hacerlo

Este año, muchos regalos no vendrán envueltos en papel, sino en forma de participación en una empresa. Y es que, hacia los años 50, una de las tendencias que trajeron las familias judías a Colombia fue la costumbre de obsequiar acciones, la cual se propagó durante años al punto que, incluso, en Antioquia se solían regalar estos títulos en los bautizos, algo que hoy está volviendo a ponerse en el panorama, pero en el marco de la Navidad. Y es que este año puede que más de un regalo venga en forma de acciones, debido al buen comportamiento de índices como el Msci Colcap.

Si está pensando en comprar acciones para dar como regalo de Navidad, sepa que, según los analistas, este obsequio es más viable que cualquier otro presente, ya que no se desgasta con el tiempo, se valoriza con el pasar de los meses y refleja un interés por el futuro financiero de los seres queridos.

Harold Rubio, analista de renta variable en Aval Casa de Bolsa, dijo que las acciones como regalo son “una buena opción porque representa una participación real en una empresa con valor presente y potencial de crecimiento. Es una forma de mostrar interés por el futuro financiero de esa persona, con un detalle que puede generar beneficios a lo largo del tiempo”.

Jhon Torres Jiménez, analista macroeconómico de NCM, añadió que, además de generar valor, las acciones como regalo crean educación financiera, además de generar hábitos de largo plazo, ya que, quien recibe un papel, empieza a seguir mercados y entender más cómo funcionan las empresas.

Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, añadió que este tipo de regalos también “introduce a la persona al mundo de la inversión, fomenta la alfabetización financiera, enseña el valor del ahorro a largo plazo y promueve la cultura de mercado que Colombia necesita”.

