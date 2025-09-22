Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown

Los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ reconocido como Regio Clown, fueron encontrados muertos en territorio mexicano tras permanecer desaparecidos por casi una semana, esto de acuerdo a la Fiscalía de Estado de México. Su rastro se perdió el 16 de septiembre, un día después de presentarse en un concierto en Ciudad de México.

Las autoridades mexicanas publicaron fichas de búsqueda el 18 de septiembre y, en medio de la incertidumbre, el presidente Gustavo Petro pidió ayuda oficial para dar con su paradero. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las pesquisas quedaron bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República y otras entidades de seguridad.

Noticia en desarrollo...