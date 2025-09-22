x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown

La Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de los cuerpos de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemos, artistas urbanos desaparecidos desde el 16 de septiembre.

  • A la izquierda, Bayron Sánchez, B-King; y a la derecha, Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown FOTO: REDES SOCIALES
    A la izquierda, Bayron Sánchez, B-King; y a la derecha, Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 minutos
bookmark

Los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ reconocido como Regio Clown, fueron encontrados muertos en territorio mexicano tras permanecer desaparecidos por casi una semana, esto de acuerdo a la Fiscalía de Estado de México. Su rastro se perdió el 16 de septiembre, un día después de presentarse en un concierto en Ciudad de México.

Las autoridades mexicanas publicaron fichas de búsqueda el 18 de septiembre y, en medio de la incertidumbre, el presidente Gustavo Petro pidió ayuda oficial para dar con su paradero. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las pesquisas quedaron bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República y otras entidades de seguridad.

Noticia en desarrollo...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida